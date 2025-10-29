Joven volcó su camioneta en Ñemby tras perder el control por la lluvia

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la noche de este martes sobre la avenida Caaguazú, en la ciudad de Ñemby, donde una camioneta Kia Sportage, conducida por Alexander Manuel Soto, de 20 años, volcó por completo tras perder el control del rodado.

Según informaron los bomberos voluntarios de Ñemby, el conductor resultó con lesiones leves y fue trasladado al Hospital de Trauma para una mejor evaluación.

“Fue un vuelco completo del vehículo. Una persona herida en el lugar, no atrapada. Conversamos con él y colaboró para ser rescatado”, explicó el bombero Cristian Paniagua.

Paniagua agregó que el joven, quien se dirigía hacia el centro de Ñemby, manifestó que perdió el control del vehículo y terminó cruzando al carril contrario. A raíz del impacto, el rodado afectó el tendido eléctrico, por lo que funcionarios de la ANDE acudieron al lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: violento choque frontal en Areguá

No hubo otro vehículo involucrado

Por su parte, el suboficial Guzmán Florenciano de la Policía Nacional detalló que el accidente ocurrió cerca de las 22:00, cuando el conductor regresaba de la ciudad de San Juan Misiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Por la inclemencia del tiempo y la llovizna, perdió el control e impactó contra una columna del alumbrado público, lo que provocó el vuelco”, indicó el uniformado.

El suboficial confirmó además que no hubo otros vehículos involucrados, aunque un conductor que circulaba en sentido contrario debió maniobrar para evitar la colisión.

Lea más: Video: así fue el increíble accidente en el shopping