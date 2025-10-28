Video: violento choque frontal en Areguá

Un video de circuito cerrado captó el instante exacto de un violento accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo sobre la ruta Gobernador Irala, a la altura de la compañía Valle Pucú, Areguá, donde un automóvil invadió el carril contrario, chocó de frente contra un colectivo y luego golpeó a una motocicleta que circulaba detrás.

El hecho se registró alrededor de las 18:50 del domingo, frente a una estación de servicio, en el tramo que une Luque con Areguá.

Lo que dice el informe policial

Según el informe policial, el automóvil Toyota Runx, color plateado, era conducido por Juan Ramón Ortega, de 39 años. Ortega habría perdido el control del vehículo e ingresado al carril contrario, impactando de frente contra un ómnibus de la Línea 454 Ita – Empresa 3 de Febrero, guiado por Juan Marcelo Rodas Castillo, de 34 años, quien resultó ileso al igual que los pasajeros.

El choque también afectó a un motociclista que circulaba detrás del automóvil y que fue derivado al Hospital General de Luque por los bomberos voluntarios de la Compañía Caacupemí.

Los bomberos auxiliaron al conductor del automóvil, quien quedó atrapado momentáneamente dentro del rodado, y también lo trasladaron al Hospital de Luque.

Circuito cerrado

El video de circuito cerrado, difundido en redes sociales, muestra el momento en que el automóvil cruza abruptamente al carril contrario, colisiona de frente contra el colectivo y rebota hacia un costado, golpeando a la motocicleta. El impacto dejó ambos vehículos con importantes daños materiales.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras las imágenes servirá como evidencia para determinar las causas del siniestro.