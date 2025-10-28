Video: así fue el increíble accidente en el shopping

Evangelista Ávalos (68) estaba al mando de un Kia Soluto con chapa AASR 026 y junto a ella se encontraba María Cristina López (71). Ambas mujeres estuvieron involucradas en un accidente en el Shopping Fuente de San Lorenzo.

Conforme a las imágenes de circuito cerrado, la conductora se encontraba en la zona del estacionamiento y aparentemente en lugar de apretar los frenos, pisó el acelerador.

En el material se evidencia cuando el vehículo aumenta considerablemente su velocidad, destroza una puerta de vidrio y luego cae en una de las escaleras mecánicas del lugar.

Según detallaron desde la gerencia del centro comercial a ABC Color, hasta ahora continúan los procedimientos para retirar el auto del lugar, mientras que las mujeres resultaron con lesiones leves y fueron trasladadas a centros asistenciales.

