Balean una vivienda y dejan panfleto amenazante en Pedro Juan Caballero

Un caso de “daños materiales producidos por disparos de arma de fuego” fue reportado por la Policía Nacional, a través de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero; la casa afectada es propiedad de Juan Cecilio Ruíz Ovelar, de 29 años.

El comisario Isabelino Orué, jefe de dicha dependencia policial, señaló que el autor de los disparos fue un hombre a bordo de una motocicleta. “El ocupante de una moto para damas, color azul, detuvo la marcha, dejó un panfleto y disparó contra la vivienda”, expresó el jefe policial.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles último a las 23:50 en Capitán Ramón Álvarez casi Manuel Vega Centurión, del barrio Obrero de esta ciudad.

Autor dejó panfleto amenazante

El autor de los disparos dejó un manuscrito en el que decía “Fecha a boca pilantra” (cerrá la boca sinvergüenza). Por las características del hecho, fuentes investigativas consideran que el mismo sería tildado por los que perpetraron el ataque por brindar información sensible pero las causas específicas y la identidad de los sospechosos no han sido reveladas hasta el momento.

Propietario de vivienda es exempleado de casa de cambios

El propietario de la casa blanco de disparos, identificado como Juan Cecilio Ruíz Ovelar, de 29 años, fue hasta hace poco empleado de la casa de cambios Fénix de Pedro Juan Caballero, según manifestaciones del comisario Isabelino Orué.

“Fue cajero de casa de cambios Fénix hasta hace algunos días, según manifestó”, indicó el jefe policial.

El hecho evidencia que pese al refuerzo policial y la presencia de militares en las calles de Pedro Juan Caballero, los criminales siguen dispuestos a protagonizar balaceras en la zona sin el temor de ser atrapados por las fuerzas públicas.