Halloween: refuerzan la seguridad en cementerios ante temor a rituales y profanaciones

La Policía Nacional montó un amplio operativo de seguridad en los principales cementerios de Asunción y del área metropolitana ante la celebración de Halloween, con el objetivo de prevenir hechos punibles, como maltrato animal y profanación de tumbas durante la jornada.

El suboficial Iván Cañete, de la Policía Nacional, explicó que los patrullajes se realizan en distintos camposantos y que el trabajo se coordina con los funcionarios municipales y guardias de cada lugar.

“Estamos en un marco de seguridad donde tratamos de evitar hechos punibles y, sobre todo, profanaciones o maltrato animal. En esta fecha de Halloween hay grupos que practican el pallé, la brujería o ciertos rituales, y muchas veces ingresan a los cementerios. Queremos evitar ese tipo de situaciones”, explicó el uniformado.

Según Cañete, hasta el momento no se reportaron incidentes y los agentes acompañan los recorridos para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los visitantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Se están cubriendo todos los cementerios, los accesos y los puntos vulnerables. Por ahora, todo transcurre con normalidad”, aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Por qué Halloween es cada vez más popular en Paraguay?

“El miedo no es a los muertos, sino a los vivos”

En el Cementerio del Sur, ubicado en barrio Obrero, el trabajo nocturno transcurre en calma. Mónica Montiel, quien desde hace cuatro años se desempeña como trabajadora del lugar, relató su experiencia durante los turnos de la noche.

“Entro a las seis de la tarde y salgo a las seis de la mañana. Al principio impresiona un poco, pero ya me acostumbré. Siempre me gustó este horario porque me conviene venir de noche”, comentó.

Montiel aseguró que, a diferencia de lo que muchos imaginan, no ha tenido experiencias paranormales.

“Hasta ahora no me pasó nada raro, solo escucho anécdotas de compañeros. Espero que siga así”, dijo entre risas.

Su trabajo consiste en recorrer los panteones, controlar el ingreso de personas, vigilar que no se roben placas ni portones, y mantener el orden en el lugar.

“El temor principal no es por los muertos, sino por los vivos. A la gente le preocupa que no toquen las pertenencias de sus familiares, y eso es lo que más cuidamos”, afirmó.