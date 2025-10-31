Mientras Riera hace campaña política, Katueté fue sitiada para asalto a banco

El nuevo cinematográfico asalto se inició ayer aproximadamente a las 2:50, cuando al menos dos camionetas se estacionaron frente a la sucursal del banco Itaú que funciona en el centro del municipio de Katueté, departamento de Canindeyú, en la ruta PY03.

De estos vehículos bajaron cinco hombres que dispararon contra la estructura del banco con fusiles y pistolas y produjeron el quiebre de los cristales frontales.

Una vez adentro, colocaron una bomba en una pared lateral, que al estallar generó prácticamente el colapso del edificio, ya que aparentemente se excedieron con los explosivos.

Después detonaron otra bomba en la bóveda, que finalmente también lograron perforar.

Según datos de la Policía Nacional (PN), en ese momento ahí había el equivalente a unos 907.000 dólares, pero con las desmedidas explosiones gran parte del dinero quedó esparcido, por lo que hasta anoche no había certeza de la cantidad que llevaron los delincuentes.

Durante el ataque al banco casi toda la zona céntrica de la ciudad fue tomada y vigilada por cómplices, distribuidos en más camionetas y algunos en motocicletas desde las cuales fueron arrojando clavos miguelito frente a la comisaría 7ª local y frente a la casa donde viven los agentes de Investigaciones, para evitar que estos reaccionaran con sus vehículos.

El atraco fue tan bien planificado que los maleantes iniciaron el golpe en el momento en que una de las dos patrulleras de la comisaría estaba escoltando hasta Puente Kyjhá un camión de una empresa transportadora de encomiendas. Cuando este móvil policial regresó a su jurisdicción, el golpe ya estaba en pleno desarrollo.

Los efectivos entonces intentaron llegar a la comisaría para traer refuerzos, pero los neumáticos de las patrulleras se pincharon antes de llegar a causa de los clavos miguelito. A la segunda patrullera le pasó lo mismo, así como a los vehículos de los policías de Investigaciones.

Cuando los agentes llegaron a pie al lugar del atraco, los asaltantes ya se estaban retirando.

Otro enfrentamiento

Los delincuentes escaparon por la ruta PY03 hasta el Cruce Carolina, donde empieza la ruta PY07, y se desplazaron 30 kilómetros por esta carretera en dirección a Ciudad del Este, aunque fueron alteados en la zona de la compañía Kumanda Kái, en el municipio de Nueva Esperanza.

Los asaltantes atropellaron la barrera policial y entraron hacia un camino rural, donde dejaron abandonada una camioneta Toyota Hilux, que aún tenía explosivos en la carrocería.

Ese automotor fue robado un mes antes en un asalto domiciliario en Yatytay, departamento de Itapúa.

Ya cuando llegaron a la escena del asalto, los policías, que incluso viajaron desde Asunción, recuperaron 23 bolsas con billetes de entre los escombros.

Hasta anoche contabilizaron 1.944 millones de guaraníes y 103.000 dólares que había en 14 de las 23 bolsas recuperadas.

Cabe resaltar, que el ministro del Interior Enrique Riera publicó en redes sociales el miércoles que participó de un “encuentro de unidad en Ciudad del Este”, acompañando al candidato a intendente por ANR Roberto González.

Ministro garantiza que hallarán a asaltantes

El ministro del Interior, Enrique Riera, “garantizó” ayer que los responsables del ataque y asalto a un banco en Katueté serán identificados y encontrados. “No estamos lejos de llegar a datos concretos”, alegó.

Al respecto el ministro Riera aseguró que ya se dispuso junto con el comandante de la Policía, Carlos Benítez, que “el número 2 de la Policía” en la cadena de mando vaya al referido distrito para formar parte de las investigaciones.

Se trata del nuevo subcomandante de la Policía nacional, comisario general César Silguero Lobos, quien según el ministro Riera “tiene uno de los más altos registros de casos aclarados” y ahora se encuentra en el “terreno” o lugar de los hechos para recabar los primeros datos investigativos que encuentre en el lugar.

“Una rápida huida, o fue relevado por otro vehículo o se internaron en el monte. Ya hay un equipo de búsqueda; les garantizo que vamos a llegar a los responsables”, comentó el secretario de Estado acerca del escape de los asaltantes.

Otro punto que mencionó Enrique Riera es que el grupo que cometió el atraco al banco podría ser “híbrido” (mezcla) entre miembros de las bandas Comando Vermelho y PCC y que estuvo compuesto por entre 15 y 20 delincuentes. “No es tan fácil de que se oculten, tendrían vínculos con eventos anteriores y más no les puedo decir. No estamos lejos de llegar a datos concretos”, aseguró el ministro del Interior.