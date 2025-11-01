Hallan motocicleta usada en asalto a banco en Katueté

La División de Investigaciones de Canindeyú de la Policía Nacional informó sobre la incautación de una motocicleta presuntamente utilizada por los delincuentes que perpetraron el asalto con explosivos al banco Itaú de Katueté.

El hallazgo se produjo este sábado, alrededor de las 11:00, a unos siete kilómetros de la ciudad, en una zona de sojales.

De acuerdo con el parte policial, el biciclo no cuenta con chapa y tiene los números de chasis y motor adulterados. La motocicleta fue encontrada abandonada en medio de una plantación de sojas.

Investigación vinculada al asalto a banco en Katueté

La Policía de Canindeyú indicó que los investigadores lograron ubicar el vehículo tras el análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad. Con las grabaciones pudieron reconstruir el itinerario de fuga del grupo comando luego del atraco.

Según las imágenes del atraco, los asaltantes utilizaron al menos dos motocicletas. Ambos biciclos sirvieron para el monitoreo de la zona y la dispersión de materiales de fabricación casera, conocidos como “clavos miguelito”, con el fin de obstaculizar la persecución policial.

El hallazgo fue comunicado al agente fiscal de la causa, abogado Cleider Velázquez, quien dispuso el traslado de la motocicleta hasta la Comisaría 7ª de Katueté para su resguardo.