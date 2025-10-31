Policiales
31 de octubre de 2025 - 12:49

Asaltos a bancos en Paraguay: un patrón criminal que se repite con explosivos

Ola de asaltos tipo comando en Paraguay: un patrón criminal que se repite con explosivos y precisión militar
Ola de asaltos tipo comando en Paraguay: un patrón criminal que se repite con explosivos y precisión militar.

El reciente golpe al banco de Katueté se suma a una lista de asaltos tipo comando en Paraguay. Desde 2014, nuestro país ha sido escenario de ataques planificados con explosivos, bloqueos de rutas y toma de comisarías, bajo un mismo modus operandi que combina violencia, logística y poder de fuego.

Por ABC Color

El subjefe de Crimen Organizado de la Policía Nacional, comisario Pedro Lesme, confirmó que los ataques con explosivos a entidades financieras en Paraguay no son hechos aislados. Según explicó, existen antecedentes desde el 2019 de asaltos con el mismo esquema operativo que el ocurrido en Katueté.

“Siempre es el mismo modus operandi y el mismo esquema”, afirmó el comisario. Añadió que, conforme a las evidencias preliminares, el grupo que perpetró el ataque al banco Itaú de Katueté sería una organización que opera a nivel nacional y no transnacional.

Estos ataques siguen un guión que combina el uso de explosivos, la colocación de clavos “miguelito”, el bloqueo de rutas y la neutralización de fuerzas policiales locales. En muchos casos, los asaltantes, incluso, sitiaron las ciudades para ejecutar sus planes con total control.

Local destruido de banco Itaú, en Katueté.
Delincuentes explosionaron la sede del banco Itaú en Katueté, departamento de Canindeyú.
2014: megaoperativo criminal en San Cristóbal

El 14 de septiembre de 2014, unos 30 delincuentes armados tomaron la ciudad de San Cristóbal, en Alto Paraná. Secuestraron a cuatro policías, robaron patrulleras y detonaron bombas en una casa de cambios y dos bancos.

El botín fue de unos G. 400 millones, aunque los daños materiales superaron ampliamente esa cifra. Los atacantes, que actuaron con precisión militar, incluso, dejaron tirados G. 160 millones durante su huida.

El 14 de septiembre de 2014, unos 30 delincuentes armados detonaron una sede bancaria y una casa de cambios en San Cristóbal, en Alto Paraná. También quemaron autos.
2015: General Aquino bajo fuego

El 10 de mayo de 2015, alrededor de 20 criminales asaltaron una financiera en General Aquino, departamento de San Pedro.

Los atacantes secuestraron a dos policías y detonaron cuatro bombas. Se alzaron con G. 292 millones y mantuvieron bajo amenaza a los uniformados, a quienes advirtieron que serían asesinados si llegaban refuerzos.

Así quedó la sede de financiera en General Aquino, departamento de San Pedro, que fue atacada por al menos 20 hombres.
2019: explosión mortal en Liberación

El 7 de julio de 2019, un grupo de unos 50 hombres armados con fusiles tomó la ciudad de Liberación, en San Pedro. Volaron con dinamita una sucursal bancaria, asesinaron a un joven e hirieron a otras dos personas, todas víctimas colaterales.

Los delincuentes, además, quemaron tres vehículos y huyeron sin concretar el robo.

La detonación en cadena destrozó completamente las oficinas del banco Visión y causó destrozos en otros edificios cercanos.
2022: ataques coordinados en Pirapó y Kressburgo

El 14 de septiembre de 2022, una banda de al menos 10 personas destruyó con explosivos una sucursal del Banco Regional en Pirapó, departamento de Itapúa.

Los criminales regaron la ciudad con clavos miguelito y escaparon tras causar severos daños. Se recuperaron G. 1.700 millones, aunque el banco denunció un robo de G. 3.500 millones.

Así quedó la sede del Banco Regional, que fue atacada con explosivos por delincuentes en Pirapó.
Meses después, el 9 de diciembre del mismo año, otra sede del Banco Regional fue atacada en Kressburgo, también en Itapúa. Los asaltantes usaron explosivos, rodearon la comisaría local y bloquearon las vías con autos incendiados.

Kressburgo Carlos Antonio Lopez banco asalto
Una pericia balística confirmó que se trataba de la misma banda que atacó ambos bancos.

2024: Itapúa, epicentro de los golpes tipo comando

El 2 de abril de 2024, un grupo armado asaltó un cajero del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Yatytay, Itapúa.

Los delincuentes irrumpieron en la comisaría local, encerraron a los tres agentes de guardia y utilizaron una patrullera en la huida.

Delincuentes arrancaron cajero automático del Banco de Fomento en Yatyataý.
Semanas después, el 27 de abril, la sede del BNF en Natalio fue destruida por otro grupo tipo comando. Se llevaron G. 300 millones y US$ 100.000 tras detonar el edificio y bloquear los accesos con vehículos.

En Natalio, los atacantes nuevamente usaron clavos miguelito para evitar persecución.

Así quedó la calle frente al local del BNF en Natalio, tras la explosión.
2024: golpe multimillonario en Naranjal

El 21 de noviembre de 2024, un grupo armado detonó una entidad bancaria en Naranjal, departamento de Alto Paraná. El ataque, ocurrido en la madrugada, mantuvo en vilo a toda la localidad.

El edificio del banco en Naranjal quedó completamente destruido y seguramente va a ser reconstruido para volver a operar. La sucursal atacada funciona en el predio de la cooperativa Copronar.
El atraco dejó el edificio destruido y un perjuicio de G. 2.800 millones (unos US$ 356.000).

