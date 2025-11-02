Supuesto autor de asalto en el Chaco es detenido en Concepción

Dos hombres que circulaban en una motocicleta atropellaron un control policial que se realizaba frente al puesto policial número 8 de Concepción, ubicado a unos 2 kilómetros del puente Nanawa. Los policías que estaban en ese lugar informaron de lo ocurrido, en la radiofrecuencia policial iniciando la localización de los dos desconocidos.

Personal de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas (Lince), que realizan patrulla, observaron a dos hombres que tenían similares características a los que mencionaron los uniformados del puesto policial número 8. Los Lince realizaron la señal de pare, pero estos no se detuvieron y se inició una persecución, que duró aproximadamente media hora.

“En el barrio Fátima, los sujetos descendieron del biciclo en el que estaban, dejándolo abandonado en el patio de una vivienda, para posterior emprender marcha a pie, volviendo a la persecución, esta vez ya a pie, logrando alcanzar y retener a uno de los sujetos, para posteriormente solicitar apoyo a personal de la móvil P8 y móvil 10, quienes se hicieron presentes rápidamente en el lugar”, señala el informe policial.

“ El sujeto puso una tenaz resistencia e intentando agredir físicamente a los intervinientes, tras el forcejeo, logró zafarse y tratar de darse la fuga, ingresando a una vivienda, lugar de donde salió una persona de sexo femenino, solicitando auxilio y manifestando que una sujeto extraño ingresó a su dormitorio y con la anuencia de la misma, se ingresó al lugar, se redujo al sujeto, colocándole la cadena de seguridad”, mencionaron los policías en su informe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Luque: Policía busca a ladrón que rompió puerta de una farmacia

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“ Al momento de sacar al sujeto del domicilio, una turba de personas atacó a los intervinientes, lanzándoles piedras y botellas, tras lograr abordar al reducido a la móvil P8, se procedió a su traslado hasta la sede de la comisaría 1ª del barrio Itacurubí, para una mejor verificación, donde el mismo dijo llamarse Dionicio Daniel Mazacote”, indica el documento policial.

Sin identificarse

Los uniformados agregaron en su informe que: “seguidamente se apersonó a la sede - de la comisaría-una persona de sexo femenino a quien se la identifica como Tania Vanessa López, quien manifestó ser la hermana del demorado y a su vez refiere que el mismo se llama Jhonatan Javier López; al ser dudosa la identidad del sujeto, se solicitó la intervención del personal de criminalística”.

Se utilizó el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, más conocido como AFIS por sus siglas en inglés. De acuerdo a los policías, no se obtuvo ninguna identidad mediante las huellas dactilares del detenido, por lo que no se pudo precisar su identidad.

Escapó

El otro hombre que estaba al mando del biciclo, logró escapar. Esta persona poseía una mochila de color negro en cuyo interior contenía sumas de dinero, supuestamente se trataría de Gabriel David Benítez Martínez.

Los datos al ser corroborados en el Sistema Informático (Quantum) de la Policía Nacional, coinciden con una persona de sexo masculino, paraguayo, de 26 años de edad, quien cuenta con antecedentes por Hurto Agravado (año 2016), Hurto Agravado (año 2017), Robo Agravado (año 2017) y Exposición a Peligro del Transito Terrestre (año 2025).

Reconocido

Una de las víctimas del hecho del robo agravado ocurrido ayer aproximadamente a las 11:30 a unos 15 kilómetros del puente Nanawa, en el departamento de Presidente Hayes reconoció al detenido como uno de los asaltantes. Al momento de ser detenido llevaba la misma remera que utilizó durante el asalto al camión de cargas.

El hecho delictivo se registró cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lograron que el chofer de un camión de cargas que detuviera su marcha, al disparar un arma de fuego.

Los asaltantes se apoderaron de varios cheques y de una suma de dinero en efectivo, cuyo monto total debe determinarse