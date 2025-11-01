Luque: Policía busca a ladrón que rompió puerta de una farmacia

Un hombre es buscado por la Policía Nacional tras haber ingresado a una farmacia ubicada en Luque para robar. Su acceso se dio tras romper la puerta de vidrio del lugar.

Según detalló el subcomisario José Pinto, de la Comisaría 3ª de la mencionada ciudad, el ladrón llevó perfumes, tres latas de leche en polvo y un celular.

Asimismo, mencionó que actuó solo y la Policía ya está cerca de identificar al autor, quien aparentemente por un sistema de alarmas huyó rápidamente del lugar sin poder robar más objetos.

Otro dato que mencionó el uniformado es que no hubo robo de dinero de efectivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Policía recupera una moto denunciada como robada