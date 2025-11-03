Bella Vista Norte: funcionario municipal muere acuchillado y Policía detiene a sospechosos

Un hombre de 54 años identificado como Carlos Adolfo Quevedo Azuaga, murió de una herida de cuchillo en el pecho cuando asistía a una fiesta de cumpleaños. El supuesto autor identificado como Antonio Carlos Zavala Blanco fue detenido al igual que su supuesto cómplice de nombre Marcelino Cáceres quien ayudó a huir al autor material del homicidio a bordo de una motocicleta, de acuerdo a los investigadores y testigos.

Según manifestaciones de la fiscal de Pedro Juan Caballero Reinalda Palacios, quien investiga el caso, basadas en el informe policial y datos de testigos, víctima y victimario participaban de una fiesta de cumpleaños el fin de semana último cuando se produjo una discusión entre los protagonistas; en un momento dado Antonio Carlos extrajo un cuchillo con el que le propinó una herida en el pecho a Carlos Adolfo.

Posteriormente, el supuesto autor huyó en una moto con la ayuda de un cómplice; la víctima fue auxiliada hasta el hospital distrital donde se confirmó su fallecimiento.

El caso está esclarecido, según fiscal del caso

El supuesto autor del hecho identificado como Antonio Carlos Zavala Blanco y su supuesto cómplice de nombre Marcelino Cáceres, fueron ubicados posteriormente por los agentes policiales. Quedaron detenidos y están a disposición de la justicia, según la fiscal del caso Reinalda Palacios, quien indicó que lo único por determinar aún es el trasfondo del crimen y con la detención de los sospechosos el caso está prácticamente esclarecido.