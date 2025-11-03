Dos muertos tras colisión frontal de motocicletas en Cambyretá

Dos motociclistas fallecieron a consecuencia de un accidente de tránsito la noche de este domingo, cerca de las 22:30. El choque ocurrió en el camino de acceso a Puerto Campichuelo, en la intersección con la calle Alejandro Pereira, a unos tres kilómetros del empalme con la ruta PY06, en el barrio Arroyo Porã de Cambyretá.

El siniestro vial involucró a dos motos. Una de las víctimas fatales fue identificada como Édgar Dionel Ortigoza Maciel (35), quien circulaba a bordo de una Taiga TL200-2T (2025), de color azul, con matrícula 033 BME.

Entretanto, la otra persona involucrada fue auxiliada debido a graves lesiones y trasladada hasta el Hospital General de Itapúa (HGI). Se trata de Avelina Riveros Vera (33), quien circulaba en su motocicleta Maruti 110 cc sin matrícula. En la mañana de este lunes se confirmó la muerte de Riveros, debido a las lesiones sufridas en el accidente.

Según testigos del hecho, el impacto se produjo de manera frontal cuando una de las motos realizó un adelantamiento e invadió el carril contrario. El hecho fue informado a la fiscal de turno, Raquel Bordón.

