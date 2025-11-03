Vehículo cayó al arroyo Quiteria tras despistar de la ruta PY01 en San Juan del Paraná

La Policía Nacional reportó un siniestro vial ocurrido en la mañana de este lunes, cerca de las 7:20, en el kilómetro 364 de la ruta PY01, correspondiente al barrio La Azotea del distrito de San Juan del Paraná. Se trata de un automóvil tipo Toyota Noah color gris, que terminó despistando hasta acabar en las aguas del arroyo Quiteria, en el acceso al puente que conecta con la ciudad de Encarnación.

El conductor del vehículo resultó con lesiones en el brazo derecho, por lo que fue asistido por bomberos voluntarios y trasladado hasta el Hospital General de Itapúa (HGI). Fue identificado como Luis Ángel Barboza Medina, oriundo del barrio San Cayetano, del distrito de San Juan del Paraná.

El rodado será extraído con una grúa y la asistencia de personal de la Prefectura del Área Naval en Itapúa.

Según los intervinientes de la Comisaría 33ª, solo se reportaron daños materiales en el incidente. Informaron del hecho a la agente fiscal de turno, Raquel Bordón.

Conductor se salvó

Barboza habría referido que perdió el control de su automóvil a unos cincuenta metros antes del acceso al puente Quiteria. Chocó contra la baranda de seguridad para posteriormente caer a la defensa costera y terminar en las aguas del subembalse.

El hombre se dirigía con destino a su trabajo, con dirección a la ciudad de Encarnación. Según indicó, logró abrir la puerta antes de que se sumergiera por completo para poder escapar del habitáculo y retornar a la orilla.