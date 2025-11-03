El supuesto torturador de mujeres se salva de la cárcel por G. 200 millones

El indignante caso de tortura se produjo en la noche del 1 de octubre pasado en una casa de la colonia Paulista del distrito de Abaí, departamento de Caazapá.

La víctima fue la paraguaya Gracieli Conrad López, de 26 años, quien fue arrastrada del pelo desde la sala hasta el patio y luego arrojada al suelo, donde le pegaron con golpes de puño, le patearon e incluso le dispararon con una pistola calibre 9 milímetros, aunque afortunadamente los proyectiles no dieron en el blanco.

El supuesto autor fue el brasileño Jarbas Vaccari, de 36 años, domiciliado en el barrio Ciudad Nueva del municipio de San Cristóbal, departamento de Alto Paraná.

Jarbas Vaccari actuó libre e impunemente frente a su primo, el paraguayo Gabriel Pablo Devitte, de 25 años, quien es nada menos que el concubino de la mujer agredida.

Es decir, Gabriel no solo permitió, sino que a la vez consintió que su primo Jarbas dejara prácticamente muerta a su mujer Gracieli, todo frente a sus ojos.

Por lo que se ve en el video, en ningún momento Gabriel intentó frenar el ataque contra su pareja Gracieli.

El supuesto motivo del “castigo” contra Gracieli habría sido que ella engañó a Gabriel cuando él estaba bajo tratamiento por un cáncer.

Defendido por su víctima

Tras la viralización del caso, el fiscal de San Juan Nepomuceno, Carlos María Mercado Miranda, presentó imputación contra el supuesto torturador Jarbas Vaccari por coacción grave y producción de riesgos comunes, aunque este nunca se presentó ante la Policía ni la Fiscalía, que incluso tuvieron que hacer un allanamiento a su domicilio de San Cristóbal, pero sin éxito.

Por ende, ante el nulo interés del brasileño de someterse al proceso, el propio fiscal Mercado requirió la aplicación de la prisión preventiva, en el caso de que fuera detenido.

El supuesto cómplice de Jarbas Vaccari, su primo Gabriel Pablo Devitte, quien es el concubino de la mujer agredida, fue imputado también por coacción grave, producción de riesgos comunes y violencia familiar, ya que aparentemente autorizó o se valió de su primo para castigar a su pareja Gracieli Conrad López.

Sin embargo, en el caso de Gabriel Pablo Devitte, su propia pareja, la torturada Gracieli Conrad López, lo defendió ante la Fiscalía y pidió que no lo enviaran preso, tras lo cual efectivamente le dieron arresto domiciliario.

Se presentó en secreto y lo enviaron a casa

El principal protagonista de este deleznable caso, Jarbas Vaccari, había sido, se presentó en secreto el lunes 27 de setiembre pasado ante la jueza de la causa, Blanca Ynmaculada Tillería de Cristaldo, en el despacho de esta en San Juan Nepomuceno.

Increíblemente, la magistrada no solo desoyó la recomendación de encarcelamiento hecha por la Fiscalía, sino que le concedió arresto domiciliario al brasileño, simplemente a cambio de una fianza de 200 millones de guaraníes.

Ni la Policía ni la Fiscalía sabían que Jarbas Vaccari se había presentado ni mucho menos que lo enviaron a casa.

Cuando se enteraron, el fiscal Carlos Mercado presentó una apelación contra la resolución de la jueza Blanca Tillería, que al menos hasta ayer seguía en estudio.