Fatal accidente en Mariano Roque Alonso: sexagenario muere atropellado en la ruta PY03

Un fatal accidente de tránsito se registró en la noche del domingo sobre la ruta PY03, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde un hombre de 66 años perdió la vida tras ser embestido por una camioneta cuando intentaba cruzar la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:50, cuando la víctima, identificada como Miguel Ángel Rojas, fue impactada por una camioneta Toyota Hilux conducida por Carlos Alberto Gamarra Ocampos, de 40 años.

El suboficial Juan Mendoza, interviniente en el caso, relató que fueron alertados por transeúntes y que al llegar al lugar encontraron al hombre gravemente herido sobre la capa asfáltica.

“Visualizamos al fallecido con una lesión considerable en la cabeza. Solicitamos asistencia inmediata y acudieron los bomberos de la sexta compañía de Mariano Roque Alonso, así como ambulancias de Siprem y del Seme. Cuando llegamos, el hombre aún respiraba levemente, pero tras unos 25 minutos de reanimación se confirmó su fallecimiento en el sitio”, explicó el uniformado.

Según el testimonio del conductor, el peatón cruzó repentinamente la ruta, sin darle tiempo para evitar el impacto.

“El conductor refirió que se dirigía hacia Limpio, con destino a su domicilio, cuando el hombre cruzó la ruta. Fue sometido a la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo”, detalló Mendoza.

La víctima era residente de la ciudad de Mariano Roque Alonso, y sus familiares ya fueron notificados del hecho.

El impacto fue “bastante fuerte”, según bomberos

El bombero Enrique González confirmó que la víctima sufrió una grave lesión en el cráneo a raíz del impacto.

“Al llegar al lugar constatamos que el hombre no tenía pulso. Se iniciaron maniobras de RCP y control de hemorragias, pero lamentablemente no se logró revertir la situación. Presentaba una herida importante a nivel de la cabeza, un politraumatismo severo”, explicó.

El rescatista agregó que el golpe fue tan fuerte que el cuerpo fue lanzado unos cinco a diez metros desde el punto del impacto.

“Aparentemente, el hombre intentaba cruzar la ruta cuando fue embestido”, relató González.