Video: imprudente maniobra deja al menos una víctima fatal en Lambaré

Un accidente de tránsito fatal ocurrió en las primeras horas de este domingo sobre las calles Defensores del Chaco casi Carlos Miguel Giménez, en la ciudad de Lambaré. El hecho dejó una víctima fatal y otra persona gravemente herida.

El siniestro ocurrió alrededor de las 07:00, involucró un vehículo que impactó contra un muro y una columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), luego de realizar un adelantamiento indebido.

Lea más: Paraguayos murieron tras brutal choque en Argentina

De acuerdo con las imágenes de circuito cerrado, el automóvil circulaba a alta velocidad cuando el conductor intentó adelantarse hacia la izquierda, perdió el control, giró bruscamente, se estrelló y volcó sobre la vereda.

La víctima fatal fue identificada

El capitán mayor Diego Vera, de la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios de Lambaré, confirmó que las primeras unidades de rescate llegaron al lugar minutos después del accidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Recibimos el aviso de un vuelco con personas atrapadas. Una mujer fue trasladada con lesiones graves al Hospital de Emergencias Médicas, mientras que el conductor quedó atrapado”, relató.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Disfraz del muerto para siempre”, la llamativa campaña de la Caminera por Halloween

Bomberos de Lambaré y Villa Elisa, junto con personal de la ANDE, trabajaron para retirar el cuerpo de la víctima del interior del vehículo.

El fallecido fue identificado como Michel Ovelar, de 35 años. La acompañante sufrió múltiples fracturas y traumatismo de cráneo, según el bombero voluntario.