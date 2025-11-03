Hallan cadáver en el arroyo Ñeembucú, detrás del Club Deportivo Pilarense

Un cuerpo sin vida fue hallado en la tarde del lunes 3 de noviembre en aguas del arroyo Ñeembucú, detrás del Club Deportivo Pilarense, en el barrio General Díaz de esta ciudad.
El hallazgo fue comunicado a la Comisaría Segunda del barrio Obrero alrededor de las 17:00. Según el informe policial, se trata de una persona de sexo masculino cuya identidad aún se desconoce.
El cadáver fue encontrado en posición de decúbito prono, semi sumergido a unos 40 metros de la rampa.
Vestía un pantalón tipo jeans azul y una remera clara con la inscripción “MOTORCYCLE - RACER PARTS - MANUFACTURE”.
En el lugar intervinieron agentes de la Prefectura Naval, Criminalística e Investigación de Hechos Punibles, además del fiscal de turno, Federico Solano López, y la médica forense, Sandra Delvalle.
Durante la inspección, la profesional diagnosticó que el cuerpo se encontraba en estado de putrefacción con signos de antropofagia, lo que impidió su identificación inmediata. No se hallaron documentos personales.
El fiscal dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Asunción para la realización de la autopsia y demás procedimientos de rigor.
El sitio del hallazgo quedó bajo custodia policial hasta la llegada del móvil de la morgue