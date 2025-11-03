Hallan cuerpo en depósito abandonado y presumen que se trató de un homicidio.

La tarde de este lunes fue hallado un cadáver en un depósito abandonado, ubicado en el barrio San Blas de la ciudad de Hohenau, del departamento de Itapúa. Los intervinientes de la Comisaría 12ª fueron alertados a través de una llamada telefónica.
En el lugar hallaron el cuerpo con heridas presumiblemente de arma blanca. Bomberos voluntarios de la ciudad constataron que el hombre se encontraba sin signos de vida.
Los uniformados no lograron la identificación de la víctima, pero, según relatos de pobladores locales, se trataría de un indigente que frecuentaba el lugar.
Uno de los vecinos del sitio habría declarado que presenció una gresca con otra persona, previo a que fuera hallado el cadáver. Luego del altercado, este hombre habría huido del sitio, según esta versión.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Preliminarmente, se maneja el nombre de un tal Juan Andrés Bóveda Giménez, como el señalado por este testigo en el sitio donde se encontró al cadáver. El hombre tendría antecedentes por agresión y violencia familiar del año 2019.
Los intervinientes convocaron a personal técnico de los Departamentos de Investigaciones y Criminalística para iniciar las averiguaciones. Además, informaron sobre el hallazgo al Ministerio Público.