Denuncian que capo narco prófugo opera impunemente en zona de Bella Vista Norte, Amambay

Marciano Denis y sus presuntos cómplices Anderson Milciades Denis Colmán (26 años), Fernando Molina Martins, alias Poka; Ramón Denis Rodríguez (35), alias Ramoncito; Miguel Víctor Sanabria Torres (29), Mateo González Paredes (36), Richart Saúl Torres Cuellar (34), Eduardo Chamorro Romero (24) y Gabriel Antonio Benítez Aguilera (19) tienen orden de captura desde el 6 de junio pasado, por supuesto narcotráfico.

De acuerdo con el relato de los investigadores, Marciano Denis es el líder de una estructura criminal que opera tanto en la ciudad de Pedro Juan Caballero como en Bella Vista Norte, donde supuestamente utilizan pistas clandestinas ubicadas en el interior de las haciendas que manejan para bajar toneladas de cocaína que traen de Bolivia, Perú y hasta de Colombia.

Supuestamente, una buena parte de estas cargas son remesadas al Brasil en el doble fondo de vehículos y mulas contratadas para el tráfico, sin embargo, esta facción criminal fue avanzando en sus operaciones y comenzó a enviar importantes cargamentos de la droga a países europeos.

Operaciones fueron detectadas en el aeropuerto

Armaron empresas de maletín para la exportación de productos agrícolas, con los que mezclaban la doga para enviarla a distintos puntos del mundo. Estas operaciones fueron descubiertas cuando el 7 de mayo de 2024 agentes antidrogas de la Policía interceptaron en el aeropuerto Silvio Pettirossi una carga de harina y almidón que estaba contaminada con cocaína y que debía llegar a Países Bajos.

La carga incautada en la terminal aeroportuaria pesaba 976 kilos de cocaína que, según los investigadores, pertenecería al grupo liderado por Denis.

Tras meses de seguimiento e investigación, finalmente en la madrugada del sábado 7 de junio de este año agentes antidrogas de la Policía y fiscales efectuaron al menos 11 allanamientos en los departamento de Amambay y San Pedro. Casi todos los lugares que eran utilizados por los miembros de esta estructura fueron intervenidos.

Sin embargo, Marciano Denis y sus principales colaboradores no fueron ubicados y ahora, según la denuncia, ya están operando nuevamente generando millones de dólares en ganancias en la misma región, presumiblemente con la complicidad y resguardo de los mismos miembros de los organismos de seguridad.