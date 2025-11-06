Se entregó el condenado exintendente Roberto Cárdenas

En octubre, el Juzgado de Ejecución reiteró la orden de captura nacional en contra del exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez (ANR - cartista), para que cumpla su condena a ocho años de cárcel por lesión de confianza tras un daño patrimonial de G. 859.155.192, de fondos del Fonacide, entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013.
Este jueves, el mandamás lambareño de 65 años se entregó en la Comisaría 17 de Lambaré, en compañía de su hijo, Roberto Cárdenas Fleitas, quien también es su abogado.
NOTICIA EN DESARROLLO.