06 de noviembre de 2025 - 15:02

Se entregó el condenado exintendente Roberto Cárdenas

Imagen de archivo: el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas.
Imagen de archivo: el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. gentileza

El exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas fue condenado a ocho años de cárcel por lesión de confianza. Sobre el exfuncionario pesaba una orden de captura y ahora este se entregó en una comisaría.

En octubre, el Juzgado de Ejecución reiteró la orden de captura nacional en contra del exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez (ANR - cartista), para que cumpla su condena a ocho años de cárcel por lesión de confianza tras un daño patrimonial de G. 859.155.192, de fondos del Fonacide, entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013.

El exintendente de Lambaré se entregó hoy a las autoridades.
El exintendente de Lambaré se entregó hoy a las autoridades.

Este jueves, el mandamás lambareño de 65 años se entregó en la Comisaría 17 de Lambaré, en compañía de su hijo, Roberto Cárdenas Fleitas, quien también es su abogado.

