Cárdenas es el preso 2.193 de Tacumbú y ocupará el mismo pabellón que Hugo Javier

Roberto Cárdenas Ramírez, de 65 años de edad, se entregó ayer al mediodía en la comisaría de su barrio, 17° Central, que funciona en el barrio San Isidro de Lambaré, en la avenida Defensores del Chaco.

A los policías de su barrio les dijo que no se había presentado antes porque estaba enfermo, incluso supuestamente bajo tratamiento médico.

Luego de un chequeo médico, fue fichado en el departamento Judicial, desde donde directamente lo llevaron a la cárcel de Tacumbú, ayer de tarde.

El político colorado fue registrado como el preso número 2.193 del principal establecimiento penitenciario de nuestro país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cárdenas amaneció este viernes en el pabellón de Admisión del penal, donde habitualmente quedan alojados los presos nuevos, aunque este no es el primer ingreso del exintendente a la citada prisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Comitiva buscó en su casa a Roberto Cárdenas, pero ya no estaba

A partir del lunes, Roberto Cárdenas pasará al pabellón Libertad

Sin embargo, desde el lunes, Cárdenas ocupará una de las celdas del pabellón Libertad, que es un sector destinado exclusivamente a condenados y que es manejado por religiosos, con reglas internas más estrictas que en otros pabellones.

Incluso, podría llegar a ser ubicado en la misma celda en la que estuvo el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, de 58 años de edad, quien salió de Tacumbú el 10 de julio pasado luego de cumplir solo 6 meses de su condena de 10 años por corrupción.

La condena al exintendente de Lambaré

Roberto Cárdenas Ramírez está condenado a 8 años por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción.

Las pruebas producidas en el juicio oral que terminó el 23 de diciembre de 2021 demostraron que Cárdenas y un grupo de funcionarios ocasionaron al municipio lambareño un daño patrimonial de G. 859.155.192 mediante la construcción de obras, remodelación y ampliación, realizadas con dinero del Fonacide en 15 instituciones educativas de la ciudad, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013.

Lea más: Reiteran orden de captura de Roberto Cárdenas, condenado a 8 años de cárcel por corrupción

La Municipalidad de Lambaré recibió los fondos del Fonacide para mejoras edilicias de instituciones educativas y el entonces intendente realizó transferencias a 14 colegios y a la Supervisión de Apoyo y Control Administrativo de la ciudad.

Estas instituciones educativas y las empresas constructoras fueron seleccionadas de manera discrecional para ser beneficiadas con estos fondos, aunque los directores de los colegios debían aceptar las sospechosas condiciones establecidas por Cárdenas para ser beneficiados con las obras, mediante las cuales los funcionarios municipales lograban desviar dinero.