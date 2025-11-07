PJC: Detienen a brasileño requerido por feminicidio en su país

Agentes de la Comisaría 1ra. de Pedro Juan Caballero detuvieron este viernes a un brasileño identificado como Flavio André Leonardo da Costa Junior, de 30 años, quien contaba con orden de captura por feminicidio en su país y se encontraba prófugo de la justicia brasileña desde julio de este año luego de asesinar a su pareja, una joven brasileña de nombre Joice Daniela de Azevedo Vieira, de 29 años.

El comisario Juan Ortiz, jefe de la Comisaría 1ra., indicó que el procedimiento se realizó a tempranas horas de este viernes en la vía pública sobre Carlos Antonio López y Colón de esta ciudad. El ahora detenido expuso un nombre falso, pero posteriormente cayó en contradicciones. La Policía requirió sus datos a sus pares de Brasil y se pudo constatar su identidad real y su prontuario. “Tenía orden de captura por feminicidio y un antecedente penal por Robo Agravado en Brasil”, señaló el jefe policial.

Detenido mató a su pareja y al vecino, según prensa brasileña

El detenido Flavio André Leonardo Da Costa Junior (30) era buscado por la Policía Civil de Goiás, Brasil, por ser el sospechoso del crimen de su pareja Joice Daniela de Azevedo Vieira (29).

Según varios medios de comunicación del vecino país, el hoy detenido asesinó a su pareja frente a 2 de sus 4 hijos pequeños. El portal de noticias Metrópoles de Brasil detalló que en fecha 13 de julio de este año, Flavio André irrumpió en el edificio ubicado en la ciudad de Aguas Lindas, Goiás, Brasil, en donde su entonces pareja ocupaba un departamento.

Antes de atacar a la mujer, el hombre ingresó en el departamento de un vecino de la misma, identificado como Edson Nunes de Araújo, de 46 años, a quien también mató en el lugar, supuestamente motivado por celos, ya que desconfiaba que su pareja mantenía una relación sentimental con el vecino. Posteriormente, el criminal fue hasta donde estaba su pareja y la asesinó frente a sus hijos pequeños, según el medio de comunicación.

Desde entonces el sospechoso se encontraba prófugo hasta que este viernes fue detenido en la fronteriza ciudad de Pedro Juan Caballero.