Sicariato en la Chacarita tendría conexión con incautación de cocaína en San Lorenzo

El sicariato ocurrió el miércoles a las 23:05 en uno de los callejones del sector Pelopincho del barrio Ricardo Brugada, también conocido como Chacarita, en la capital del país.

La víctima del atentado fue Andrea Karina Gómez Alvarenga, de 32 años, quien no registra antecedentes penales.

La mujer estaba sentada frente a su casa con sus familiares y vecinos cuando apareció en el lugar una motocicleta negra con dos hombres a bordo, ambos también vestidos de negro y con cascos.

El que estaba como acompañante descendió del biciclo y, como tenía puesto un guante de látex en la mano derecha, llamó la atención de los vecinos, por lo que entonces el matón llegó a pasarles la misma mano en señal de saludo, como para disimular su intención.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, cuando observó a Andrea Karina, directamente sacó un revólver con el que le apuntó a la mujer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta última, como ya le parecía extraña la presencia del hombre, pudo reaccionar rápidamente y corrió adentro de su casa.

Afortunadamente para ella, el arma del sicario se trabó justo antes del primer disparo, lo que le dio tiempo a la mujer de entrar a su casa.

Inmediatamente después, el arma finalmente percutió, pero el balazo salió hacia arriba.

El criminal entonces siguió a su objetivo hasta la entrada a la sala, donde intentó dispararle, pero el revólver se volvió a atascar.

Esta última acción fue presenciada por la mamá de Andrea Karina, quien suplicó al sicario que no la matara.

Frustrado por las fallas consecutivas de su arma, el sicario salió corriendo sin completar su misión, es decir, dejando viva a su objetivo.

El ataque duró solo 15 segundos y fue grabado íntegramente por cámaras de seguridad.

Lea más: Vehículo incautado con cocaína habría estado un día antes en la Comisaría de San Lorenzo

Policías de la comisaría 5ª de la Chacarita y refuerzos de la Dirección de Policía de Asunción (DPA), más fusileros de la FOPE y la Agrupación Especializada, efectuaron redadas en la zona entre el jueves y ayer, pero sin hallar a los sicarios, que se cree son pobladores del mismo barrio, ya que sabían perfectamente por dónde salir de los pasillos.

Doble incautación

Investigadores del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT) fueron asignados para seguir la pesquisa.

Según los propios familiares de la sobreviviente, el ataque tendría relación con la incautación de 213 kilos de cocaína producida oficialmente el 27 de mayo de 2024 en San Lorenzo, en una operación del Departamento de Investigaciones de Central, aunque en realidad la carga ya habría sido confiscada un día antes por agentes de la comisaría 1ª Central de San Lorenzo, quienes habrían escondido el cargamento en su unidad y que habrían cobrado 150.000 dólares por su liberación.

Cuando eso, cayeron detenidos con la cocaína el chacariteño Óscar Dahian Rodríguez Figueredo, de 31 años, y el lambareño Édgar Daniel Lesme Martínez, de 32 años, quienes hasta ahora siguen presos.

Lea más: Investigación de supuesta liberación droga en San Lorenzo está estancada en la Fiscalía

La información que proporcionaron los pobladores de la Chacarita ahora a la Policía es que uno de esos detenidos en San Lorenzo, Óscar Dahian Rodríguez Figueredo, es cuñado de la ahora víctima del atentado Andrea Karina Gómez Alvarenga.

La mujer ya salió de la Chacarita, según la Policía.