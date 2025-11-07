Video: intento de sicariato en la Chacarita

Un intento de sicariato ocurrido en la madrugada de este jueves en el barrio Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita, quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. En el video se observa cómo dos hombres a bordo de una motocicleta llegan hasta la vivienda de Andrea Gómez, de 32 años, y uno de ellos desciende para dispararle a quemarropa.

Según el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 00:20 en la intersección de las calles Estados Unidos y Manuel Gondra, zona de Pelo Pincho. La víctima se encontraba frente a su casa compartiendo con familiares cuando los atacantes se acercaron. El sujeto que iba como acompañante descendió del biciclo, saludó brevemente a unas personas del lugar y luego desenfundó un arma de fuego apuntando a la mujer, quien logró refugiarse dentro de su domicilio.

El comisario Isidro Gamarra, jefe de la Comisaría 5ª de Asunción, confirmó que el objetivo del ataque era la mujer. “Fue un atentado. La intención era acabar con la vida de la víctima, pero afortunadamente no ocurrió. En el video se ve que el hombre intenta disparar, pero su arma no se activa”, explicó el jefe policial.

Lea más: Video: así fue el tiroteo en Pantanal, en el que murió un adolescente

Víctima dijo desconocer el motivo del ataque

Gamarra señaló que la víctima aseguró no tener conflictos personales ni haber recibido amenazas previas, aunque los investigadores no descartan otras hipótesis.“El móvil todavía no está claro. Estamos trabajando con las divisiones de Crimen Organizado, Narcóticos y Homicidios para determinar si hay algún trasfondo”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras el fallido ataque, el sicario persiguió a la mujer hasta la entrada de su vivienda e intentó disparar nuevamente, pero luego huyó del lugar junto a su cómplice a bordo de la motocicleta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El personal de Criminalística de la Policía Nacional acudió al sitio para levantar posibles evidencias. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que ya abrió una investigación para identificar a los autores del hecho.

El comisario Gamarra destacó además que la zona registra con frecuencia hechos vinculados a violencia intrafamiliar, microtráfico y consumo de drogas, lo que mantiene a la comisaría en constante operativo.