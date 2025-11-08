Dos jóvenes con antecedentes fueron detenidos tras persecución y tiroteo en Asunción

Una intensa persecución policial culminó con la detención de dos jóvenes en el barrio Roberto L. Petit de Asunción, tras ser identificados como los supuestos autores del robo de un teléfono celular ocurrido en la tarde del jueves sobre las calles Venezuela y España, jurisdicción de la Comisaría 6ª Metropolitana.

El subcomisario José Cabañas, de la Comisaría 7ª de Asunción, informó que el hecho se produjo en plena hora pico, cuando los sospechosos aprovecharon la aglomeración de personas en paradas de ómnibus para cometer el asalto.

“Por las características que recibimos del sistema 911 iniciamos la persecución desde General Santos y Eusebio Ayala. Los sospechosos iban a bordo de una motocicleta y, al intentar escapar, realizaron disparos contra el personal policial”, relató Cabañas.

Tras un choque fueron capturados

La persecución se prolongó por varias cuadras hasta que los motociclistas chocaron contra un vehículo en la intersección de Félix Bogado y 21 Proyectadas, donde finalmente fueron reducidos. Uno de los detenidos opuso resistencia y fue herido en la pierna durante el intercambio de disparos.

“Ningún agente ni transeúnte resultó herido. Solo hubo daños materiales. Uno de los detenidos fue trasladado al Hospital de Trauma, donde permanece internado bajo custodia, fuera de peligro”, precisó el jefe policial.

Los detenidos

De acuerdo con el informe oficial, los aprehendidos fueron identificados como Giovani Elías Paredes Villalba (19), con antecedentes por robo y violencia familiar, y Antonio Damián Alen Villanueva (21), quien compurgó una condena por homicidio doloso y tiene prohibición de portar armas.

En poder de los mismos fueron incautados un aparato celular robado, la motocicleta utilizada para el asalto y las prendas de vestir que llevaban durante el hecho, según confirmaron los intervinientes.

La Policía presume que los sospechosos habrían arrojado el arma de fuego utilizada durante la huida, por lo que se continúa con la búsqueda en la zona.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para la prosecución de la causa por robo agravado y transgresión a la Ley de Armas.