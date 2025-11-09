Un hombre fallece en siniestro vial registrado en San Juan Bautista

La víctima fue identificada como Luis Rolando Funes Ramírez, de 44 años, domiciliado en la compañía Ibáñez Rojas, del distrito de San Juan Bautista, Misiones, quien se desplazaba al mando de un automóvil Toyota Corolla, color negro, año 2005, que volcó al costado de la ruta PY01, a la altura del kilómetro 196,5.

El procedimiento estuvo a cargo del suboficial superior Rubén Morínigo, acompañado por los suboficiales ayudantes Francisco Riveros y Arsenio Cantero, quienes acudieron al lugar tras ser alertados a través del sistema 911.

En el sitio se hicieron presentes el asistente fiscal Javier Pereira y el médico forense del Ministerio Público, Nicodemus Rodríguez, quien diagnosticó como causa probable de muerte un traumatismo craneoencefálico.

Por disposición fiscal, el cuerpo y el vehículo fueron entregados a un familiar del fallecido. Personal de Criminalística, a cargo del suboficial mayor Guido Ferreira, realizó las diligencias correspondientes para determinar la causa del vuelco del vehículo.

