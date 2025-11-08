Carapeguá: camión cigüeña se despista en la PY01 y causa daños a vehículos que transportaba

En el percance se vio involucrado el camión Scania de color azul, con chapa AAUR 169, y su acoplado amarillo (chapa HER 878), perteneciente a la empresa Norte Trading Import Export S.A., era conducido por César Mendoza Estigarribia, de 43 años, quien afortunadamente resultó ileso. El vehículo se dirigía rumbo a Encarnación, refiere el informe policial brindado por el sub jefe de la Comisaría local, Efraín Delgado.

El conductor manifestó a los intervinientes de la Comisaría 5ta. de este municipio que perdió el control del camión de manera repentina, lo que provocó que se saliera de la ruta y fue a terminar en la cuneta.

Las primeras investigaciones apuntan a una posible falla mecánica o un descuido como causas del despiste, aunque no se descartan otras hipótesis.

Las imágenes del lugar muestran abolladuras, rayones y otros daños significativos en los vehículos que eran transportados.

Para extraer el camión cigüeña de la cuneta, los automóviles fueron cargados en grúas para posteriormente continuar su viaje hacia su destino final.