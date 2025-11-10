Conductor alcoholizado protagonizó accidente con derivación fatal en Capitán Miranda.

Un accidente con derivación fatal tuvo lugar la madrugada de este domingo 9 de noviembre, cerca de las 4:20, en el kilómetro 15 de la ruta PY06, en el distrito de Capitán Miranda del departamento de Itapúa. Un automóvil habría chocado contra una motocicleta.
Los ocupantes del biciclo fueron arrojados al asfalto y fallecieron en el lugar, según constataron bomberos voluntarios. Las víctimas fatales fueron identificadas como Rodrigo Villar Giménez (21) y Alexis Barrios Villar (17), quienes circulaban a bordo de una moto tipo Kenton Dakar de color rojo, sin chapa.
El otro rodado involucrado sería un Toyota Vitz de color azul, con matrícula AAMG915, que era conducido por Alberto Darío Arellano Rojas (19).
Según habría declarado a los intervinientes, Arellano no logró ver la motocicleta y la impactó por detrás. Posteriormente, perdió el control del auto hasta caer a un barranco al costado de la ruta y chocó contra una columna.
Agentes de la Patrulla Caminera sometieron al joven al alcotest, con resultado positivo de 0,324 mg/l de alcohol en sangre. Fue puesto a disposición del agente fiscal de turno, Francisco Martínez, quien dispuso su detención preventiva.