Trinidad: un hombre falleció tras caer de su moto

Agentes de la Comisaría 30ª intervinieron ante una llamada de emergencia en la que informaron sobre la caída de un motociclista en un camino vecinal del barrio Primavera, del distrito de Trinidad, en el departamento de Itapúa.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, cerca de las 23:30 de este viernes, el accidentado fue auxiliado por bomberos voluntarios de la zona, que lo trasladaron hasta el Hospital Policlínico Materno Infantil de Hohenau.

La médica de guardia, doctora María Liz Romero, indicó que la víctima llegó sin signos de vida y diagnosticó la probable causa de muerte como “traumatismo craneoencefálico severo”.

El occiso fue identificado como Lucas Cristo Ayala Irmer (30), quien viajaba a bordo de una motocicleta tipo Star 110 cc, color azul, sin chapa. Según los intervinientes, el joven habría caído de su biciclo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Riña entre estudiantes: lo golpeó con una madera en la cabeza en un colegio céntrico de Encarnación

El hecho fue informado al agente fiscal de turno, Francisco Martínez, quien dispuso que el cuerpo del fallecido sea entregado a sus familiares.