Video: mujer fue brutalmente atacada en un motel de Mariano Roque Alonso

Una mujer de 45 años fue víctima de una violenta agresión dentro de un motel de Mariano Roque Alonso. El atacante, un hombre que había ingresado solo al lugar y pagado por adelantado una habitación, la golpeó con una botella de vidrio y le provocó heridas y mordeduras antes de ser reducido por vecinos. El violento episodio quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado del establecimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 del domingo en el motel Zamoha, ubicado en el barrio Centro. El agresor fue identificado como Blas Antonio Núñez, de 35 años, quien no cuenta con antecedentes penales.

La víctima fue identificada como Sandra Marbel Rodríguez Báez, encargada del establecimiento, quien sufrió cortes en la nuca y en una mano, además de mordeduras en la espalda y el brazo. Fue auxiliada por particulares y trasladada al IPS Yrendagué, donde recibió cinco puntos de sutura antes de ser dada de alta.

Según el informe de la Comisaría 10ª Central, Núñez había ingresado solo al motel y pagado por anticipado dos horas y media de servicio, manifestando que aguardaría la llegada de una mujer. Cumplido el tiempo, la encargada fue hasta la habitación para verificar si el cliente aún se encontraba allí y fue atacada sorpresivamente con una botella.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La mujer recibió un golpe en la cabeza con una botella y sufrió un corte importante en la nuca. Luego el sujeto la tomó del cabello, la arrastró varios metros y la mordió en distintas partes del cuerpo”, relató el comisario Rodolfo Sánchez, jefe de la Comisaría 10ª Central.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: violenta pelea entre estudiantes en Luque deja a un alumno hospitalizado

Circuito cerrado

El momento del ataque fue captado por las cámaras de seguridad del motel. En las imágenes se observa cómo el hombre golpea brutalmente a la encargada, la arroja al suelo y la toma del cabello para arrastrarla, mientras la víctima intenta defenderse desesperadamente y pedir ayuda. Los registros fueron entregados a la Fiscalía de Mariano Roque Alonso como parte de las evidencias del caso.

La mujer logró zafarse y correr hacia el pasillo pidiendo auxilio, tras lo cual el agresor —que se encontraba en ropa interior— intentó huir del lugar, pero fue alcanzado y reducido por vecinos y transeúntes antes de que pudiera escapar. Posteriormente, fue entregado a agentes policiales que acudieron al sitio tras recibir la alerta vía frecuencia radial.

En el procedimiento se incautaron como evidencias una botella de vidrio rota y dos botellas de cerveza.

El comisario Sánchez indicó que el comportamiento del agresor fue “inusual” y que no se descarta que se encontrara bajo los efectos de alguna sustancia.

“Por la forma en que reaccionó, se podría presumir que estaba bajo alguna influencia, porque no es la actitud normal de un cliente. Fue un ataque completamente desmedido”, señaló el jefe policial.

La agente fiscal Cynthia Torres, de la Unidad Penal N° 1 de Mariano Roque Alonso, dispuso que Núñez permanezca detenido en la sede policial a disposición del Ministerio Público, mientras las evidencias fueron remitidas al laboratorio forense para los peritajes correspondientes.