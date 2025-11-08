Video: violenta pelea entre estudiantes en Luque deja a un alumno hospitalizado

Una violenta pelea entre estudiantes frente a un colegio de esta ciudad terminó con un alumno hospitalizado tras sufrir una convulsión a causa de los golpes. El hecho ocurrió en la tarde de este viernes, poco después de la salida de clases, y fue registrado en varios videos que se viralizaron en redes sociales.

En las imágenes se observa a un grupo de jóvenes golpeándose, y uno de ellos se encuentra en suelo convulsionando.

El joven fue auxiliado por compañeros y trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece en observación médica.

“Uno de ellos perdió el conocimiento y tiene golpes internos. Está siendo sometido a varios estudios porque no recuerda lo que pasó”, explicó el abogado Pablo Rolón, representante de las familias afectadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rolón señaló además que otro alumno que intentó defender a su compañero también fue agredido. “Le arrojaron piedras y le rompieron el labio. Tiene una herida que requirió puntos de sutura”, detalló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las víctimas, ambas del primer curso, fueron atacadas por estudiantes del tercer año, varios de los cuales serían mayores de edad, según explicó Rolón.

El abogado indicó que el conflicto habría comenzado dentro del colegio durante un partido de fútbol, y que las amenazas continuaron hasta que estalló la pelea en la vía pública.

Lea más: Video: mujer detenida tras agredir a una alumna de un colegio en San Lorenzo

Denuncia formal

“Los padres ya presentaron la denuncia en la Comisaría local y mañana deberán comparecer ante la fiscala de turno. Exigimos justicia y sanciones para los responsables”, sostuvo Rolón.

De momento, la dirección de la institución educativa no emitió un comunicado oficial, aunque el abogado comentó que el director aseguró haber intervenido tras el hecho.

Los familiares de los alumnos heridos se mantienen en el hospital acompañando la evolución del estudiante que sufrió la convulsión, mientras reclaman mayor control y presencia de autoridades educativas para evitar nuevos hechos de violencia entre adolescentes.