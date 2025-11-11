Adulto mayor muere arrollado por un vehículo en Amambay

Un hombre identificado como Antonio Sosa Oliveira, indígena de 82 años murió arrollado por un vehículo cuyas características y conductor son desconocidos hasta el momento; su cuerpo fue encontrado sobre la banquina, al costado de la Ruta PY08 en la zona de la colonia Puente Aquidabán. De acuerdo con un informe proporcionado por la Dirección Departamental de Amambay de la Policía Nacional, una llamada anónima efectuada a la Subcomisaría de Puente Aquidabán, movilizó a los uniformados que se dirigieron hasta el lugar del hecho.

“Se pudo visualizar una persona, se presume que era peatón, tendido en la banquina, ensangrentado, con heridas en la cabeza, sin signos de vida. El médico forense doctor Lucas Riveros diagnosticó como probable causa de muerte politraumatismo grave por accidente de tránsito”, detalló el informe policial. Agregó que se dio participación a agentes de Criminalística y se comunicó al fiscal de turno de Pedro Juan Caballero, Emilio Álvarez, para dar continuidad a la investigación del caso.

Buscan a conductor del vehículo involucrado

Fuentes del Ministerio Público informaron que el fiscal de turno Emilio Álvarez abrió una causa penal por homicidio culposo y omisión de auxilio y que tras el procedimiento de rigor, los investigadores están abocados a las tareas tendientes a la identificación y localización de la persona que conducía el vehículo involucrado en el mortal percance para ponerla a disposición de la justicia y esclarecer el caso.

