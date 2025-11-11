Policiales
11 de noviembre de 2025 - 16:17

Funcionarios de la Essap causaron explosión en la vereda del Bolsi al cortar un cable de la Ande

Lugar donde el funcionario de la Essap estaba trabajando para cambiar el medidor que perdía agua e intensionalmente cortó el cable de la Ande.
Funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), quienes efectuaban trabajos para solucionar una filtración de agua en la calle Alberdi esquina Estrella, vereda del bar Bolsi, generaron una tremenda explosión esta tarde al cortar en forma accidental una línea de alta tensión de la Ande que pasa por el sitio.

Por ABC Color

Milagrosamente, el trabajador de la Essap que cortó con una barreta el cable de la Ande de 23 voltio logró salvar la vida y pudo salir ileso del sitio.

Testigos aseguraron que las excplosiones hicieron volar parte de la vereda y accesorios del medidor de agua que iban a cambiar.
Ande cortó el suministro eléctrico

Debido al corte del cable y la humedad en el lugar se produjeron otras dos explosiones, que apresuraron la llegada de los funcionarios de la Ande en el lugar para cortar la energía eléctrica en la zona mientras reparaban la avería, señalaron.

Agentes de la comisaría 3° de Asunción llegar al sitio para interiorizarse de lo ocurrido, los uniformados conversaron con los responsables del reconocido lugar gastronómico del microcentro capitalino, que seguía operando tranquilamente pero con la energía de un generador de electricidad propia.