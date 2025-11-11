Funcionarios de la Essap causaron explosión en la vereda del Bolsi al cortar un cable de la Ande

Milagrosamente, el trabajador de la Essap que cortó con una barreta el cable de la Ande de 23 voltio logró salvar la vida y pudo salir ileso del sitio.

Ande cortó el suministro eléctrico

Debido al corte del cable y la humedad en el lugar se produjeron otras dos explosiones, que apresuraron la llegada de los funcionarios de la Ande en el lugar para cortar la energía eléctrica en la zona mientras reparaban la avería, señalaron.

Agentes de la comisaría 3° de Asunción llegar al sitio para interiorizarse de lo ocurrido, los uniformados conversaron con los responsables del reconocido lugar gastronómico del microcentro capitalino, que seguía operando tranquilamente pero con la energía de un generador de electricidad propia.