Rastrean a miembros de una banda que asestó serie de golpes domiciliarios en Alto Paraná

De las imágenes de circuitos cerrados y algunos elementos recogidos de los lugares asaltados, los investigadores pudieron confirmar que los sospechosos escogen residencias aisladas, se mueven en varios vehículos, autos y camionetas, cuentan con armas costas y largas.

Igualmente, los desconocidos utilizan inhibidores de señales para que las víctimas no puedan pedir auxilio a la policía en el momento en que inician el ataque a las propiedades.

El último golpe perpetrado por la banda armada fue en la madrugada del domingo a una vivienda en la fracción San Jorge, cerca de la escuela San Jorge del barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este, perteneciente al comerciante Edgar Ángel Aquino Ramírez (37), quien en el momento del asalto estaba en el lugar con su pareja Amalia Andrea Rivas Bustamante (34).

Usan inhibores de celular y se comunican con radios

Los criminales atropellaron y echaron el portón, luego abrieron a patadas la puerta e irrumpieron a la casa, pero el tiempo que les llevó entrar fue aprovechado por las víctimas para encerrarse en una de las habitaciones más seguras.

El dueño de la casa intentó llamar a la Policía, pero debido al inhibidor que tenían los maleantes las llamadas no salían. Los intrusos recorrieron todo el lugar revolvieron todos los muebles en busca de dinero y joyas, hasta que de repente el dueño de casa comenzó a efectuar disparos desde la habitación con revólver, lo que obligó a los desconocidos a escapar del sitio con las manos vacías.

En la casa quedaron una placa policial con número de series y el QR borrados y una radio que usaban para comunicarse entre ellos para evitar utilizar teléfonos celulares, según informaron.

Víctima repelió asaltantes a tiros

Otro de los golpes que aparentemente fue perpetrado por la misma banda fue en la madrugada del sábado 18 de octubre pasado en el lado Monday de Minga Guazú. En aquella ocasión, el propietario de la casa Armando Alexis Pereira Aguilera (32), también repelió el ataque con tiros de escopeta efectuados desde el interior de la casa.

En aquella oportunidad los asaltantes fueron en busca de una millonaria suma producto de la venta de un camión, que la víctima recientemente había concretado, informaron los investigadores.

Igualmente se presume que la misma gavilla ya efectuó varios otros ataques domiciliarios en la zona, algunas de ellas no fueron denunciados a las autoridades, por lo que ahora se capturar a estos delincuentes es una de las prioridades para los efectivos del departamento Investigaciones del Alto Paraná.