Video: Hombre falleció en colisión frontal entre motocicletas en Tomás Romero Pereira.

Higinio Báez Aranda (51) falleció la noche de este lunes, tras protagonizar un accidente de tránsito en la compañía María Auxiliadora del distrito de Tomás Romero Pereira, en Itapúa. El siniestro vial ocurrió cerca de las 20:00 de este lunes.

Agentes de la Comisaría 16ª de la zona informaron sobre el choque frontal entre dos motocicletas. Según bomberos voluntarios de la zona, Báez fue hallado sin signos de vida en el lugar.

El occiso circulaba a bordo de una motocicleta Kenton SK 150 cc color negro, con matrícula 492 ABNB. El hombre era oriundo del asentamiento 13 de Mayo, de la compañía María Auxiliadora.

Entretanto, el conductor del otro biciclo fue identificado como Juan Gabriel Guerrero Encina, quien circulaba a bordo de una moto Kenton GTR 200 cc de color rojo, sin chapa. Guerrero fue asistido hasta el Hospital Distrital de María Auxiliadora debido a las lesiones que sufrió durante el choque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hallan vehículo abandonado utilizado en intento de robo a cajero automático en La Paz

Según imágenes de circuito cerrado de un local cercano, se observa cómo uno de los motociclistas invadió el carril contrario, aparentemente con la intención de realizar un giro a la izquierda. El hecho fue informado al Ministerio Público por parte de los efectivos intervinientes.