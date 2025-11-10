Hallan vehículo abandonado utilizado en intento de robo a cajero automático en La Paz

En el marco de la investigación del intento de robo de un cajero del Banco Sudameriss, cometido el pasado 6 de octubre en el distrito de La Paz, este sábado fue hallado el rodado con el que intentaron arrancar el ATM del lugar. El operativo policial estuvo encabezado por el director interino en Itapúa de la Policía Nacional, comisario principal Hilario Godoy.

La incursión fue realizada a las 11:00 en una zona boscosa del barrio Santa Rosa del distrito de La Paz. En el sitio se encontró abandonada una camioneta tipo Hyundai Tucson (2011) de color celeste, cuyas características serían idénticas al rodado buscado en esa causa.

El automóvil, que figura a nombre de Ruth María Ríos Saracho, fue denunciado como robado el 26/09/2025 en la Comisaría 11ª de Asunción, según constató el personal del Departamento de Automotores de la Policía. Además, la chapa que tenía, HCZ 409, correspondería a otro tipo de vehículo: se trataría de un Toyota Voxy (2004) de color blanco, registrado a nombre de Arnaldo Rubén Ríos Esteves.

El hecho fue comunicado al fiscal Egidio Borja, quien dispuso que el rodado quede depositado en la sede de la Comisaría 21ª de La Paz.

El intento de robo

La madrugada del lunes 6 de octubre se registró un intento de robo de un cajero automático del Banco Sudameris, ubicado en la ruta D047 en el distrito de La Paz, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Encarnación, en Itapúa. El hecho tuvo lugar cerca de las 2:30, según el reporte de la Policía Nacional.

Agentes de la Comisaría 21ª de la zona manifestaron que, en el momento en que recibieron la alerta, estaban interviniendo en un supuesto hecho de polución sonora. Cuando se dirigían al lugar, atropellaron “clavos miguelito” que dejaron los asaltantes y que terminaron dañando las ruedas delanteras de la patrullera.

En el sitio hallaron el cajero automático con daños materiales y un cable de acero atado alrededor. Además, los maleantes dejaron una pieza del paragolpes trasero de un vehículo.

Los asaltantes se movilizaban en dos vehículos: uno de ellos tipo Toyota Premio o Allion de color blanco, y el otro, que fue hallado el pasado fin de semana.