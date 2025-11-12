Ministro del Interior pide permiso por tres días

El presidente de la República, Santiago Peña, concedió permiso al ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, mediante el Decreto N° 4933, para ausentarse del cargo entre el 27 y el 30 de noviembre por “motivos particulares”.

Mientras dure su ausencia, se designó como ministro sustituto a Óscar Carmelo Campuzano Barrientos, actual viceministro de Asuntos Políticos.

La ausencia de Riera se da en medio de una fuerte denuncia realizada por el senador Carlos Núñez Agüero, quien señaló a Riera y al comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez, por supuestos actos de corrupción.

Denuncias por sobornos en ascensos policiales

Durante una intervención en el Congreso y en declaraciones a la prensa, Núñez Agüero acusó al ministro Riera de “recaudar sobornos” a través de un esquema de pago para acceder a ascensos dentro de la Policía Nacional.

Según el legislador, cerca de cien uniformados habrían pagado 150 millones de guaraníes cada uno para aprobar el examen de polígrafo y ser incluidos en la lista de ascensos. “G. 150 millones pagaron cada uno. Eso suma más de G. 15.000 millones. ¿En qué bolsillo fue a parar ese dinero? Según cuentan, al del ministro. Algunos pagaron y ni siquiera fueron ascendidos”, denunció Núñez con dureza.

El senador también mencionó la existencia de un posible enriquecimiento ilícito que, según sus palabras, debería ser investigado por los órganos competentes.