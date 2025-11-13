Detienen a presunto microtraficante que vendía drogas en forma de “pinos”

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que agentes del Departamento Regional Nº 2 de Ciudad del Este, en coordinación con la Fiscalía, ejecutaron un allanamiento en el barrio Nueva Esperanza de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

De acuerdo con el reporte, el procedimiento permitió desarticular uno de los mayores puntos de distribución de drogas en la zona.

En el operativo fueron incautados 2,147 kilogramos de cocaína, que equivalen a unas 4.300 dosis. También se hallaron porciones de marihuana, dinero en efectivo, un vehículo y otros elementos vinculados al microtráfico, según detalló Senad.

La droga estaba fraccionada en pequeños frascos plásticos tipo “pinos”, lista para la venta y consumo directo. La Secretaría Antidrogas resaltó que esto evidencia un esquema urbano de distribución con estructura organizada.

Detención del presunto responsable

En el lugar fue detenido Isaac Matilde Pereira (23), identificado por los investigadores como responsable de la venta de drogas.

La Senad señaló que recibió múltiples denuncias ciudadanas que apuntaban al barrio Nueva Esperanza como un foco activo de microtráfico.

En ese sentido, anunció que se prevén nuevas investigaciones y operativos en distintos barrios de Santa Rita, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y promover entornos más seguros para la comunidad.

El procedimiento se realizó en el marco del plan SUMAR, bajo la dirección del fiscal antinarcóticos Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada Nº 1 de Ciudad del Este. La Senad indicó que las tareas contaron con apoyo de las Fuerzas Especiales.