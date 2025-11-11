Desmantelan red de microtráfico que reclutaba a indígenas en Filadelfia

En una acción simultánea desarrollada en la ciudad de Filadelfia, departamento de Boquerón, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desmantelaron una red de microtráfico que afectaba directamente a comunidades indígenas de la zona.
El operativo principal se llevó a cabo en el barrio Primavera, donde fue detenido Eugenio Rodrigo Melgarejo, quien cuenta con antecedentes por tráfico de drogas y transgresión a la Ley de Armas.
Según los investigadores, Melgarejo habría establecido una red de distribución reclutando a miembros de comunidades indígenas, quienes eran utilizados para la venta de drogas dentro de sus propias comunidades y en zonas aledañas.
Durante la intervención, los agentes incautaron pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, G. 23.500.000 en efectivo, dos automóviles, una motocicleta, una réplica de fusil AK-47, 50 cartuchos calibre .38 Spl, además de teléfonos celulares y una balanza de precisión.
Indígenas detenidos por distribuir droga
De forma paralela, la comitiva fiscal y antidrogas ejecutó dos allanamientos en la comunidad indígena UJ’ELHAVO, perteneciente al pueblo Nivaclé, donde fueron detenidos los principales distribuidores del esquema:
- Wesli Tito Zacarías
- Liz Dorián Zacarías de Tito
- Iván Francis Tito Zacarías
- Ángel Mariano Aliendre Román
En total, fueron retirados de circulación 504 gramos de pasta base de cocaína —equivalentes a unas 2.500 dosis de “chespi”— además de 5,7 gramos de cocaína y 20,4 gramos de marihuana.