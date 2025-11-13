Policiales
13 de noviembre de 2025 - 00:06

Incendio arrasó una vivienda en Jukyty y dejó a una familia sin nada

Incendio consumió una vivienda en Jukyty
Incendio consumió una vivienda en Jukyty.

Un incendio de origen presuntamente eléctrico destruyó por completo una vivienda en el barrio Jukyty de Asunción, dejando a una familia sin nada. Afortunadamente, no hubo víctimas, aunque las pérdidas materiales fueron totales. La Municipalidad anunció asistencia inmediata a los afectados.

Un voraz incendio registrado en la noche del miércoles arrasó una vivienda del barrio Jukyty de Asunción, dejando a una familia en la calle. El fuego, que habría sido provocado por un cortocircuito, consumió por completo la estructura de madera y todos los bienes del propietario, identificado como Lucas Matías Aguilar Escurra.

“Hace un mes y quince días retiré para mi moto y se quemó. Solo se salvó el motor. Las dos únicas piezas que tenía se perdieron completamente: las camas, los ventiladores, la cocina, todo”, relató Aguilar.

El propietario de la vivienda afectada.
El propietario de la vivienda afectada.

El siniestro se desató mientras el hombre descansaba junto a su pareja. “Me levanté, vi que se estaba quemando el motor de la moto y corrí hacia el fondo. Gracias a Dios nadie más estaba adentro”, explicó.

El propietario indicó que además de los muebles y electrodomésticos, el fuego consumió herramientas de trabajo y pertenencias de un familiar. “Había herramientas de albañil, taladro, pulidora, carretilla, ropa, todo se perdió”, lamentó.

A pesar de las graves pérdidas materiales, Aguilar destacó que lo más importante fue haber salido ilesos. “Por suerte y por gracia de Dios, a nosotros no nos pasó nada. Lo material se recupera, la vida no”, expresó.

Asistencia para los afectados

Desde la Municipalidad de Asunción, la coordinadora del Centro Municipal N° 10, Leonarda Rolón, informó que ya se activaron los protocolos de emergencia para asistir a la familia.

“Ya pasamos el reporte a la Dirección General de Riesgos y también a la CEM para que puedan asistir a los afectados. Perdieron todo lo que tenían, incluso sus materiales de trabajo. Por suerte fueron solo daños materiales”, explicó.

La ayuda incluirá víveres, colchones y materiales básicos mientras se evalúa la posibilidad de una reconstrucción parcial de la vivienda.