Incendio arrasó una vivienda en Jukyty y dejó a una familia sin nada

Un voraz incendio registrado en la noche del miércoles arrasó una vivienda del barrio Jukyty de Asunción, dejando a una familia en la calle. El fuego, que habría sido provocado por un cortocircuito, consumió por completo la estructura de madera y todos los bienes del propietario, identificado como Lucas Matías Aguilar Escurra.

“Hace un mes y quince días retiré para mi moto y se quemó. Solo se salvó el motor. Las dos únicas piezas que tenía se perdieron completamente: las camas, los ventiladores, la cocina, todo”, relató Aguilar.

El siniestro se desató mientras el hombre descansaba junto a su pareja. “Me levanté, vi que se estaba quemando el motor de la moto y corrí hacia el fondo. Gracias a Dios nadie más estaba adentro”, explicó.

El propietario indicó que además de los muebles y electrodomésticos, el fuego consumió herramientas de trabajo y pertenencias de un familiar. “Había herramientas de albañil, taladro, pulidora, carretilla, ropa, todo se perdió”, lamentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de las graves pérdidas materiales, Aguilar destacó que lo más importante fue haber salido ilesos. “Por suerte y por gracia de Dios, a nosotros no nos pasó nada. Lo material se recupera, la vida no”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Incendio en residencia universitaria de Pilar

Asistencia para los afectados

Desde la Municipalidad de Asunción, la coordinadora del Centro Municipal N° 10, Leonarda Rolón, informó que ya se activaron los protocolos de emergencia para asistir a la familia.

“Ya pasamos el reporte a la Dirección General de Riesgos y también a la CEM para que puedan asistir a los afectados. Perdieron todo lo que tenían, incluso sus materiales de trabajo. Por suerte fueron solo daños materiales”, explicó.

La ayuda incluirá víveres, colchones y materiales básicos mientras se evalúa la posibilidad de una reconstrucción parcial de la vivienda.