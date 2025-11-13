PJC: amenaza de bomba en el Centro Regional de Educación moviliza a la Policía Nacional

Gran susto se llevaron los integrantes de la comunidad educativa del Centro Regional de Educación Doctor Raúl Peña, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, debido a una amenaza de bomba en la institución.

“El subjefe de comisaría recibió un pedido de auxilio debido a que llegó un mensaje a una directora del centro educativo en el que decía que había una bomba en uno de los pabellones, que explotaría y que tengan cuidado”, indicó el comisario principal Sergio Sosa, jefe de Prevención de la Dirección de Policía de Amambay.

Establecimiento educativo fue evacuado y las clases presenciales fueron suspendidas

El comisario Sergio Sosa explicó la medida aplicada para este tipo de situaciones y lo que se hizo en este caso. “Lo primero que hizo el personal policial fue evacuar el predio del Centro Regional de Educación, ya que había presencia de alumnos; los explosivistas fueron convocados para verificar todos los pabellones del predio”, expresó el jefe policial.

Por su parte, la licenciada Olga Fleitas, supervisora educativa, señaló que las clases presenciales fueron suspendidas como una forma de protección de los miembros de la comunidad educativa y que, mientras la situación se investiga, se desarrollarán clases virtuales.

