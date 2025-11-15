Megaoperativo en el Pantanal de Lambaré: 29 casas son allanadas en simultáneo

Los vecinos de la zona del Pantanal de Lambaré hoy despertaron prácticamente rodeados de cientos de policías que participan del megaoperativo que se lleva a cabo desde temprano en asentamientos.

El comisario Juan Agüero, director de la Policía de Asunción, detalló que este megaoperativo se realiza sobre todo en busca de los sospechosos del homicidio de un adolescente, registrado la semana pasada en la zona.

Agregó que participan del operativo diversas unidades de las fuerzas de seguridad, encabezados por el Departamento de Investigación de Homicidios.

Buscan a sospechosos de sicariatos y microtráfico

El comisario Eladio Martínez, director de Central, detalló que allanaron en simultáneo 29 viviendas para el cumplimiento de varias órdenes de captura de sospechosos identificados en diversos procesos investigativos.

De la misma manera, el comisario Marcelino Espinoza, director de Investigaciones, destacó que también están buscando a personas vinculadas al microtráfico, el sicariato y a tentativas de homicidio, hechos registrados en la zona de Lambaré en los últimos meses.

Hizo énfasis en que se identificó plenamente a numerosas personas, que participaron de distintos hechos delictivos y por ello esta mañana actúan en el cumplimiento de órdenes de captura.

El operativo sigue en curso, pero ya se habla de al menos seis detenidos, armas de fuego incautadas y muchas otras evidencias halladas.