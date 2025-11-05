Asesinato de adolescente en Pantanal: ¿un miembro del clan Rotela era el objetivo?

Anoche, a las 23:20, seis hombres a bordo de tres motocicletas realizaron disparos a un grupo de personas que estaban disfrutando de un partido de piki vóley en el asentamiento Villa Angélica, zona del Pantanal, Lambaré.

A raíz de los disparos, un adolescente de 16 años fue herido en la cabeza y una mujer de 36 años fue herida en la pierna. El adolescente falleció esta mañana en el hospital de Villa Elisa, a donde había sido derivado tras recibir el disparo.

De acuerdo a los primeros agentes intervinientes, recién se enteraron del adolescente herido cuando llevaron a la mujer que tenía una herida en la pierna, identificada como Daniela Carolina Segovia Arévalos, al hospital, quien fue dada de alta y ya está en su casa.

Por su parte, el comisario Gustavo Escobar, jefe de la Comisaría 17, Central, aclaró que los atacantes no pararon en ningún momento, sino que simplemente dispararon desde las motos en movimiento hacia la multitud.

¿Objetivo era miembro del clan Rotela?

Al comisario le consultaron si es que el objetivo podría haber sido Luis Amadeus Monjes Medina, supuesto miembro del Clan Rotela que presuntamente estaba en el lugar donde estaban jugando piki vóley, a lo que contestó que no descartan ninguna posibilidad.

“Vecinos del lugar manifestaron también la misma cosa y que él se encontraba también en este lugar cuando ocurrió el disparo. No se descarta nada, porque también estaba él presente en el lugar observando cuando se estaba jugando”, sostuvo.

Según la descripción que dieron los testigos a la Policía Nacional, los tiradores y conductores de las motocicletas serían personas jóvenes, aunque no hay certeza, ya que usaban cascos.

Este además no sería el primer y único atentado, ya que en la zona se registraron hechos parecidos, según confirmó el propio comisario, quien agregó que reforzarán la seguridad y presencia en la zona.

Además, contó que las vainas servidas que encontraron en el lugar posiblemente sean de pistolas, dato que confirmarían con la pericia balística.