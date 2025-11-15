Vinculan a supuesta banda de venezolanos y colombianos con asalto a joyería

Agentes de Investigaciones de la Policía Nacional en Asunción que indagaban el asalto perpetrado ayer de tarde a la joyería y relojería “Recalde C”, situada sobre la calle De las Palmeras casi avenida Choferes del Chaco de la capital, localizaron anoche el escondite de los supuestos asaltantes que participaron del ilícito, en una vivienda de Lambaré.

Según los datos policiales, la localización del supuesto “escondite” se dio luego del hallazgo de un aparato celular que al parecer se le cayó a uno de los asaltantes durante la huida. El cotejo del contenido del teléfono móvil permitió su ubicación en una casa situada sobre la calle Tte. Pablo Candia entre Alas Paraguayas y Capitán Denis Roa de esa ciudad.

Enfrentamiento a tiros

Una vez lograda la ubicación, los investigadores policiales se trasladaron hasta la vivienda, donde lograron visualizar a uno de los presuntos asaltantes. Sin embargo, éste se percato de su presencia y alertó a sus cómplices, quienes huyeron por detrás de la vivienda.

Los intervinientes fueron tras ellos hasta que en medio de la intensa balacera capturaron a una mujer que había estado con los sindicados en la vivienda. Se trata de L.V.G.C., de nacionalidad venezolana.

Posteriormente, se procedió al allanamiento del inmueble, de donde se incautaron de un automóvil Toyota Corolla, con chapa XAD 970 y chasis N° MR053ZEC107058 y documentos varios que corresponderían a los supuestos malvivientes.

También confiscaron una motocicleta Star SK 125-5 de color negro y matricula 768 AAFC, que había sido abandonada por los sospechosos durante la fuga.

El operativo policial fue comunicado al fiscal Julio Ortiz, quien dispuso la reclusión de la aprehendida en la base de Investigaciones en Asunción y que los antecedentes sean elevados a la unidad del Ministerio Público a su cargo.

Declaración ante la Fiscalía

El día de hoy, la venezolana L.V.G.C. fue llevada a la Fiscalía Barrial N° 1 de la capital, donde prestó declaración indagatoria ante el agente la Unidad Penal N° 4, Julio Ortiz.

Fuentes investigativas indicaron que la misma contó durante su declaración que ella fue traída a nuestro país por los miembros de la banda y que ellos la forzaron a la explotación sexual para costear su viaje.

Indicó además que el grupo criminal estaba conformado por nueve hombres, en su mayoría venezolanos, pero también estaban algunos colombianos.

También declaró que ella realizó un trabajo de inteligencia previo sobre el movimiento de la joyería asaltada ayer para informar a los presuntos responsables del ilícito.