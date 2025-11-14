Asaltan a mano armada una joyería del barrio Recoleta, de Asunción

Al menos tres hombres ingresaron a la Joyería y Relojería Recalde, uno de ellos con un arma de fuego con la que intimó a los funcionarios del local.

Los desconocidos tomaron las joyas que estaban sobre el mostrador y huyeron del lugar con el botín.

Según los datos preliminares, los tres se movían en motos, aunque aún no se determinó en cuantas.

Los asaltantes actuaron a cara descubierta, por lo que las cámaras de circuito cerrado del local habría captado el crimen, según indicó el comisario Sabino López, de la Comisaría 6ta de Asunción.

Ningún herido

Si bien los funcionarios del local fueron amenazados por los criminales, ninguno quedó herido, según comentó el comisario.

El hecho ocurrió en el local ubicado en las calles Choferes del Chaco y De Las Palmeras.