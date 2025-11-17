Asalto y toma de rehenes en supermercado de Areguá

El comisario Eladio Martínez, director de la Policía Nacional en el departamento Central, confirmó que en la madrugada de este lunes se perpetró un hurto agravado con toma de rehén en el supermercado “La Bomba” de la ciudad de Areguá.

Comentó que dos personas ingresaron por un costado del tejido perimetral, tomaron de rehenes al guardia y luego al gerente, que llegó ante la alerta por parte de la empresa de seguros. Fueron metidos a un vehículo, para que estén incomunicados.

Los rehenes fueron “paseados” en el vehículo de color blanco, mientras duraba el atraco, con el fin de que no puedan dar aviso a la Policía.

Un grupo de personas, cuya cantidad aún no se sabe, ingresó por el techo del supermercado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Le quitaron una chapa, ingresaron por ahí y fueron a la oficina donde se tienen unas cajas fuerte. Esa caja fuerte fue sacada afuera, violentaron una parte del portón de hacia adentro para afuera, evidentemente ingresaron por el techo y salieron por ese lugar”, relató.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cerca de las 03:00 una patrullera hacía su recorrido por la zona, al no ver al guardia realizaron una ronda y se presume que gracias a eso, no se logró llevar la caja fuerte.

Lea más: Aumenta robo de medidores de agua: ESSAP reporta más de 2.000 casos

Alrededor de las 04:30 un vecino alertó al Sistema de Emergencias 911 y desde ese momento intervino la Comisaría jurisdiccional.

Los rehenes fueron liberados en la zona de Thompson, a unos kilómetros. Uno de ellos accedió a un teléfono, desde el que se comunicó con su esposa.

Los ladrones, de los cuales aún no se tiene mayores datos, no lograron llevar la caja fuerte, sí “monedas que quedaron en las cajas registradoras”.

El jefe policial indicÓ que se encuentran en pleno seguimiento del caso y esperan dar con los delincuentes.