Joven detenido tras chocar su auto contra una columna en la costanera de Encarnación

Por disposición de la agente fiscal de turno, Griselda González, agentes de la Comisaría Primera de Encarnación detuvieron a un joven de 19 años, quien protagonizó un siniestro vial en el que chocó su automóvil contra un poste de tendido eléctrico. El accidente de tránsito tuvo lugar sobre la avenida costanera Padre Bolick y la calle Carlos Antonio López.

El conductor fue identificado como Augusto Fernando Ortiz Arzamendia (19), oriundo de la ciudad de Lambaré, del departamento Central. El joven estaba al mando de un vehículo Mercedes Benz C200K (2009), color plata, con matrícula BDD 290.

Según declaró a los agentes intervinientes, Ortiz habría perdido el control del rodado luego de que un automóvil de color negro se le atravesara mientras circulaba sobre la avenida Costanera.

El joven permanecerá en la sede policial por supuesta exposición al peligro, mientras que la fiscala González dispuso que el vehículo sea trasladado hasta la sede de la comisaría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Segundo detenido por caso de abigeato en Encarnación

Alcotest positivo

Los uniformados convocaron al lugar a personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes, a cargo del inspector Marcos Monges, sometieron al joven al alcotest, que resultó positivo, con 0,632 mg/l de alcohol en sangre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El protagonista del siniestro vial resultó ileso y solo se registraron daños materiales en el automóvil, como también en la columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que quedó destrozada.