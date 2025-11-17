San Juan Bautista: mujer intentó asfixiar a su hijo de 11 meses

Una joven de 19 años, con las iniciales A.M.N., fue detenida tras intentar asfixiar a su hijo de 11 meses con una toalla. El hecho habría ocurrido en el barrio Tres Fronteras de la capital de Misiones.

La situación fue dada a conocer tras la viralización de un video de captura de pantalla de una videollamada que estaba realizando la joven de 19 años con el papá del bebé.

En dicho video se observa a dos criaturas: una sentada, que sería de 3 años, en una cama, y la otra acostada, de 11 meses. Se ve que la madre estaba discutiendo con el padre del bebé por videollamada, e interín a eso toma una toalla y tapa la cara de la criatura de meses intentando asfixiarla.

Tras este hecho, el padre habría realizado la grabación de la videollamada e hizo que se viralizara y que llegara a la policía de la Comisaría Primera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, tras la viralización del video, la Unidad Fiscal Número Tres, a cargo de Raúl Agüero, ordenó la detención de la mujer en el lugar y su remisión a la Comisaría Segunda de la ciudad de San Miguel, Misiones. La misma fue imputada por tentativa de homicidio doloso contra el bebé de 11 meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Un joven de 20 años y una menor de 14 años fueron detenidos tras operativo policial en la capital de Misiones

Al respecto, la defensora pública de la Niñez y Adolescencia, Carmen Bordón, mencionó que ordenó que el bebé de 11 meses quede en custodia de la bisabuela paterna y el otro menor de 3 años quede a cargo de su padre biológico.

“Esta medida fue presentada al Juzgado de la Niñez y Adolescencia, en la cual la jueza Nilda Ayala deberá resolver si ratifica o rectifica la medida adoptada por la Defensoría”, indicó Bordón.

Una familia dedicada al microtráfico

Toda la familia de este caso se dedica a la tenencia y comercialización de estupefacientes, ya que el padre de la bebé de 11 meses fue detenido en el mes de junio, y con él la abuela materna de la bebé, quien fue liberada con prisión domiciliaria en ese entonces ya que cuenta con un hijo lactante.

Pero cuatro meses después, específicamente el pasado 16 de octubre, la abuela materna nuevamente fue detenida por el mismo hecho, y en dicha ocasión esta mujer de 19 años también quedó aprehendida, pero fue liberada con prisión domiciliaria horas más tarde ya que cuenta con un bebé lactante a quien ahora quiso asfixiar.