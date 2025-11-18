Copa Sudamericana: Policía Nacional desplegará 6.000 agentes en Asunción

Autoridades de la Policía Nacional brindaron este martes una conferencia de prensa en la que delinearon el operativo de seguridad que será implementado esta semana en Asunción con motivo de la realización de la final de la Copa Sudamericana, el segundo mayor torneo internacional de fútbol del continente.

Por segundo año consecutivo, Asunción albergará la final de la Copa Sudamericana, que será disputada este sábado en el estadio Defensores del Chaco por los clubes Atlético Mineiro, de Brasil, y Lanús de Argentina. Se espera el ingreso de decenas de aficionados desde el extranjero en los próximos días.

El comisario Juan Agüero, jefe de la Policía Nacional en Asunción, comentó que unos 6.000 agentes serán desplegados en la capital esta semana para dar cobertura al partido del sábado y los eventos relacionados que tendrán lugar en los días previos, como el “fan fest” de la Copa Sudamericana que tendrá lugar en la Costanera Norte de la capital el jueves y el viernes próximos entre las 17:00 y la medianoche.

Además, indicó que la Policía en general estará en alerta de seguridad “al cien por ciento” durante la semana.

“Alcotest” en el estadio

El comisario Agüero comentó también que la Policía paraguaya ya está coordinando con las autoridades argentinas y brasileñas a través de la Dirección Nacional de Migraciones para controlar el ingreso al país de personas con prohibición de ingresar a estadios.

El jefe policial recordó que la Ley de Deportes prohíbe el ingreso de personas alcoholizadas a estadios de Paraguay, por lo que todos los aficionados que vayan al Defensores del Chaco el sábado serán sometidos a “alcotest”.

Igualmente, estará prohibido el ingreso al estadio bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

En las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco, el dispositivo de seguridad de la Policía estará instalado desde las 11:00. Los portones del estadio abrirán al público a las 13:00 y el encuentro deportivo comenzará a las 17:00.