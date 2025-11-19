Capturan en Pedro Juan Caballero a supuesto miembro de grupo criminal brasileño

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero, detuvieron a un ciudadano brasileño identificado como Vinicius Luft Silveira, de 26 años. Según registros de la Policía brasileña, el mismo había sido reportado como fugado del sistema penitenciario de Brasil, poseía orden de captura por tráfico de drogas e integraría un grupo criminal denominado Bala Na Cara, que opera principalmente en el estado brasileño de Río Grande do Sul.

El procedimiento de detención se realizó en la vía pública, sobre Cerro León casi Humaitá de esta capital departamental. Del poder del privado de libertad se incautó un vehículo tipo SUV de la marca Toyota RAV4, sin denuncia de robo y a nombre de Gilberto Muller, según informaron los investigadores.

Investigarán sus vínculos en territorio paraguayo

El comisario Juan Morel, subjefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, informó que se hizo un trabajo de inteligencia para capturar al presunto criminal brasileño y resaltó la importancia del trabajo policial. Agregó que la investigación sigue en curso y el paso siguiente se trata de identificar los vínculos de Vinicius Luft Silveira (26) en territorio paraguayo para dar continuidad al proceso investigativo.

